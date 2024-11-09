Gazze\'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 43 Bin 552

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 552'ye, yaralı sayısı ise 102 bin 795'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 400 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 44 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 81 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının 43 bin 552'ye, yaralı sayısının ise 102 bin 765'e yükseldiği aktarıldı.

BM: "Gazze'de ölenlerin yaklaşık yüzde 70'i kadın ve çocuk"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusunun Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti. Binlerce mağdurun kişisel bilgilerinin doğrulandığı vurgulanırken, soykırıma varabilecek korkunç ihlaller için "gereken hesabın verilmesi" çağrısında bulunuldu. - GAZZE