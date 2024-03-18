Gazze Şeridi\'nde 1,1 milyon kişi felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze Şeridi'nde 1,1 milyon kişinin felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunu yayınladı. Raporda Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde kıtlığın kapıda olduğu belirtilerek, "Gazze nüfusunun tamamı kriz seviyelerinde ya da daha kötü gıda güvensizliğiyle karşı karşıya" denildi.

Yaklaşık 300 bin kişinin mahsur kaldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iki kentin de kıtlığın bugünden itibaren baş göstermesi beklendiği ifade edilen raporda, "Akut gıda güvensizliği için kıtlık eşiği çoktan aşılırken, 5 yaş altı çocuklar arasında akut yetersiz beslenme ikinci kıtlık eşiğine doğru rekor bir hızla ilerliyor" denildi.

"Bu, IPC sistemi tarafından felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedilen en yüksek sayıdır"

Gazze Şeridi'nde nüfusun yarısına denk gelen 1,1 milyon insanın felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, "Bu, IPC sistemi tarafından felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedilen en yüksek sayıdır ve sadece üç ay önce IPC Aşama 5'te yer alan sayının iki katıdır" denildi.

Rapor, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den önce akut yetersiz beslenme oranının yüzde 1'in altında olduğuna dikkat çekerek, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Deir al Balah, Han Yunus ve Refah'ta açlığın acil durum seviyesinde olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'ne sadece temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için her gün en az 300 tırın girmesi gerekiyor

Yardım kuruluşlarının gıda, su, ilaç ve sanitasyon hizmetleri sağlamasına izin verilmesi halinde Gazze'nin kuzeyinde bile kıtlığın durdurulabileceği belirtilen raporda, bunun mümkün olabilmesi için insani ateşkes gerekli olduğu vurgulandı. Gazze Şeridi'nde sadece temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için her gün en az 300 tırın bölgeye girmesi ve özellikle kuzeyde gıda dağıtımı yapması gerektiğinin tahmin edildiği aktarılan raporda, yılbaşından bu yana kuzeye sadece dokuz yardım konvoyu ulaştığı belirtildi.

"İnsan eliyle meydana getirilen bu açlık ve yetersiz beslenme krizinin Gazze'yi kasıp kavurma hızı dehşet verici"

WFP İcra Direktörü Cindy McCain yaptığı açıklamada, "Gazze'de insanlar şu anda açlıktan ölüyor. İnsan eliyle meydana getirilen bu açlık ve yetersiz beslenme krizinin Gazze'yi kasıp kavurma hızı dehşet verici. Kıtlığı önlemek için çok küçük bir zaman dilimi kaldı ve bunu yapmak için kuzeye derhal ve tam erişim sağlamamız gerekiyor. Kıtlık ilan edilene kadar beklersek çok geç olur. Binlerce kişi daha ölmüş olacak. Çaresiz durumdaki kadın ve çocuklar her şeylerini kaybetmekten sadece bir hastalık, bir zorunlu hareket ya da bir felaket kadar uzakta" ifadelerini kullandı.

"Gazze içinde gıda taşımak, her dönemeçte engellerle karşılaşılan bir labirentte yol almaya çalışmak gibi"

WFP İcra Direktörü Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Carl Skau, "WFP ve ortaklarımız Gazze'deki 2,2 milyon insanın tamamını beslemek için sınırda ve bölgede gıda malzemelerini hazır bulunduruyor ancak Gazze'ye ve Gazze içinde gıda taşımak, her dönemeçte engellerle karşılaşılan bir labirentte yol almaya çalışmak gibi. Karmaşık sınır kontrolleri, Gazze'deki yüksek gerilim ve çaresizlikle birleşince gıda malzemelerinin özellikle kuzeydeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Ancak pazar günü 18 tırlık gıdanın teslim edilmesi bunun yapılabileceğini gösteriyor. Bu bir kereye mahsus olamaz. İhtiyaç sahiplerini desteklemek için bunun sürekli, düzenli ve geniş çaplı olması gerekiyor" dedi.

"Karayolu erişimi kritik önem"

İsrail'in insani yardımlar için Gazze Şeridi'ne daha fazla giriş noktası sağlaması ve Aşdod Limanı'nı kullanıma açması çağrısında bulunan WFP, "Karayolu erişimi kritik önem taşıyor. Zira hava indirme operasyonları, yaklaşan kıtlığı önlemek için acilen ihtiyaç duyulan yardım miktarını ulaştıramıyor" dedi. - ROMA