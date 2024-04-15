Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ve Beyt Lahya'da toplu mezarlar bulundu

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde ve Beyt Lahya'da iki toplu mezar bulundu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 192 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde ve Beyt Lahya'da iki toplu mezar bulundu. Gazze Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Güçleri tarafından bulunan toplu mezarlardan en az 29 ceset çıkarıldı. Şifa Hastanesi'ndeki toplu mezardakilerin yakın zamanda öldürüldüğü aktarıldı. Hastanedeki doktorlar ve personel, bazı kişilerin hastanenin ana kapısının dışında öldürüldüğünü ifade etti.
Beyt Lahya'daki toplu mezarda ise cesetlerin çürüdüğü aktarıldı. Bölge sakinleri, cesetlerin Al-Assaf ailesine ait olduğunu ve İsrail askerlerinin 4 ay önce bölgeye düzenlediği saldırı sırasında aile üyelerini öldürdüğünü belirtti.
"Açık ve iyi belgelenmiş savaş suçlarıdır"
Hamas tarafından yapılan açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki toplu mezarın İsrail güçlerinin "hiçbir sınırı" tanımadığını gösterdiği aktarılarak, Gazze'de Filistinlilere yönelik bu "soykırım" karşısında uluslararası toplumun sessiz kalması nedeniyle İsrail'in eylemlerine devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Şifa'da toplu mezarların bulunması, infazlar ve enkaz altında kalan yüzlerce ceset de dahil olmak üzere süregelen ihlaller açık ve iyi belgelenmiş savaş suçlarıdır" denildi. - GAZZE
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