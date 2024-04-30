Gazze Şeridi'nde Patlamayan Füze Siviller Arasında Korkuya Neden Oluyor - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Patlamayan Füze Siviller Arasında Korkuya Neden Oluyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve isabet eden, ancak patlamayan bir füze siviller arasında ciddi güvenlik tehdidi oluşturuyor. Bölge sakinleri füzenin bölgeden çıkarılması için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuyor.

30.04.2024 13:09
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve isabet eden, ancak patlamayan bir füzesi siviller arasında ciddi güvenlik tehdidi oluşturuyor.

Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında bulunan İsrail'e ait patlamamış füzeler, her ana patlama korkusuna neden oluyor. İsrail savaş uçaklarının 1 aydan fazla bir süre önce Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef alması sonucu Rayan ailesine ait eve isabet eden 1 tonluk füze patlamadı. Füzenin patlamamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Ancak uzun süredir yerleşim yerinde duran patlamamış füze, siviller arasında büyük korkuya yol açtı. Bölge sakinlerinden Alaa Al-Talaa, "Nüfusun yoğun olduğu bölgeyi hedef alan füze çok şükür patlamadı. Füze patlasaydı evler birbirine yakın ve eski olduğundan felaket yaşanacaktı" dedi. Füzenin bölge sakinleri arasında korkuya neden olduğunu belirten Al-Talaa, uluslararası kuruluşlara füzenin bölgeden çıkarılması için çağrıda bulundu.

"Gazze, büyük miktarda patlamamış bomba riski nedeniyle en tehlikeli aşamada"

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) Filistin Şefi Mungo Birch, dün Cenevre'de başlayan "27. Uluslararası Mayın Faaliyetleri Ulusal Direktörleri ve BM Danışmanları Toplantısı" çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Birch, Gazze'nin büyük miktarda patlamamış bomba riski nedeniyle "en tehlikeli aşamada" olduğu yönünde uyarı yaptı. Birch, "Bu en tehlikeli dönemdir. Kazaların çoğu insanlar kuzeye dönmeye başladıklarında meydana gelecektir, çünkü patlamamış mühimmatın nerede olduğunu bilmiyorlar. Geri dönüşler başladıktan sonra onların ihtiyaç duyduğu risk eğitimini sağlamaya hazır olmamız önemli" ifadelerini kullandı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze Şeridi'nde Patlamayan Füze Siviller Arasında Korkuya Neden Oluyor - Son Dakika

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