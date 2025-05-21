Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), insani yardım taşıyan 100 tırın bugün Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını açıkladı.
İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ablukayı esnetti. Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), insani yardım taşıyan 100 tırın bugün Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını açıkladı. COGAT, yardım tırlarının un, bebek maması ve tıbbi malzeme taşıdığını belirterek, tırların Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girmeden önce İsrailli yetkililer tarafından kontrolden geçirildiğini aktardı.
Birleşmiş Milletler (BM), ablukanın kaldırılmasından bu yana giren yardımların hiçbirinin ellerine ulaşmadığını aktararak, İsrailli yetkililerin bu konuda koordinasyon sağlamayı reddettiğini belirtti. - TEL AVİV
Son Dakika › 3.Sayfa › Gazze'ye 100 Tır İnsani Yardım Girişi - Son Dakika
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