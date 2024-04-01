Gebze'de büyük iş yeri yangını
Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler iş yerini kaplarken, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Adem Yavuz Mahallesi 2334/9 sokakta bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Adıyaman'da meydana gelen kazada, motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökmesi sonucu çok sayıda partili yaralandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı. 3'ü ağır olmak üzere 8 partili yaralandı.
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