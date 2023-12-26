 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gebze'de gecekondu yangını: Sahibi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Gebze'de gecekondu yangını: Sahibi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir gecekondu alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını çıkardığı iddia edilen sahibi gözaltına alındı. Yangın sonucunda gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yan taraftaki evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

26.12.2023 - 11:37,  Güncelleme: 11:38
Abone Ol

Gecekondu alev alev yandı

Gecekonduyu yaktığı iddia edilen sahibi gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alev alev yanan bir gecekondu kullanılmaz hale geldi. Gecekonduyu yaktığı iddia edilen sahibi gözaltına alındı.

Yangın, Beylikbağı Mahallesi 2054 Sokak'taki bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen sahibi

gecekonduyu ateşe verdi. Gecekondu kısa sürede alev topuna dönerken, alevler yan taraftaki eve sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yağın söndürüldü. Yangın sebebiyle gecekondu kullanılmaz hale gelirken, yan taraftaki evde maddi hasar oluştu.

Öte yandan polis ekiplerine zorluk çıkartan gecekondu sahibi gözaltına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Gebze\'de gecekondu yangını: Sahibi gözaltına alındı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli, Gebze, İtfaiye, Gözaltı, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de gecekondu yangını: Sahibi gözaltına alındı - Son Dakika


12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15
Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' sözüne sert tepki Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09
Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı

Son Dakika
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:09 Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:54 Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09 Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00 Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 12:51:37. #1.11#
SON DAKİKA: Gebze'de gecekondu yangını: Sahibi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement