Gebze'de hesaplarını kullandıran Nejat Yazıcı 97 dosya nedeniyle cezaevine girdi - Son Dakika
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Gebze'de hesaplarını kullandıran Nejat Yazıcı 97 dosya nedeniyle cezaevine girdi

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Gebze\'de hesaplarını kullandıran Nejat Yazıcı 97 dosya nedeniyle cezaevine girdi
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Kocaeli Gebze'de 30 yaşındaki Nejat Yazıcı, iddiaya göre banka hesaplarını üçüncü kişilere teslim etti; hesapları dolandırıcılıkta kullanılınca 97 dosyayla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 30 ay cezaevinde kalan Yazıcı, mağdur zararları için ailesiyle yaklaşık 4 milyon lira harcadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandıran 30 yaşındaki Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılık olaylarında kullanılması nedeniyle 97 dosyayla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 30 ay cezaevinde kalan Yazıcı, ailesiyle birlikte mağdurların zararlarını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcadıklarını belirterek, "Gençleri de uyarıyorum; kesinlikle hesaplarını, IBAN'larını üçüncü kişilerle paylaşmasınlar. Ben yandım, başkası yanmasın" dedi.

İddiaya göre, 2022 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadiyle banka hesaplarını kullanmak istediğini söyleyen 30 yaşındaki Nejat Yazıcı, borçları nedeniyle teklifi kabul ederek hesaplarını İstanbul'da teslim etti. Vadedilen ödemeyi alamayınca banka şubelerine giderek hesaplarını kapattıran Yazıcı, daha sonra Gebze'de malulen emekli maaşını çekmek istediğinde hesabına dolandırıcılık soruşturması kapsamında bloke konulduğunu öğrendi.

Hakkında açılan davalar nedeniyle yaklaşık 30 ay cezaevinde kaldığını belirten Yazıcı, ailesinin desteğiyle mağdurların zararlarını karşıladıklarını ve bu süreçte yaklaşık 4 milyon lira harcadıklarını söyledi.

Öte yandan, Yazıcı'nın geçirdiği iş kazasının ardından malulen emekli olduğu öğrenildi.

"Onlarca kişiyi dolandırmışlar"

Yaşadığı süreci anlatan Nejat Yazıcı, "İş ilanlarına bakarken bir ilana denk geldim. E-ticaret işiyle uğraştıklarını söylediler bu şahıslar. Ben de birkaç gün görüştüm. 1 Temmuz 2022'de çok borcum olduğundan dolayı mecbur bu işi kabul ettim. Hesaplarımı İstanbul'da bu şahıslara elden teslim ettim. Akabinde bana ödeme yapacaklarını söylediler, ödeme yapılmadı. 22 Temmuz'da ise ben gidip hesaplarımı kapattırdım tek tek bankalara giderek. Emekli maaşımı çekecektim, çekmeye izin vermediler. Hesabımda bloke olduğunu öğrendim. Hesaplarım dolandırıcılık eyleminde kullanılmış. Bende bu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundum. Sonra zamanla adıma davalar açılmaya başladı. Sürekli karakola gidip ifadeler verdim. Her gün 10 tane ifade veriyordum. Bu şahıslar 17 gün içinde onlarca kişiyi dolandırmışlar" dedi.

"Ben yandım, başkası yanmasın"

Hakkında 97 dava bulunduğunu belirten Yazıcı, bunların bir kısmında yargılama sürecinin henüz başlamadığını, bazılarında ise devam ettiğini ifade etti. Yazıcı, neticelenen 17 dosyasından 11'inde infaz aşamasında bozma kararı verildiğini, diğer 6'sında ise ret kararı çıktığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu süreçte yaklaşık 4 milyon lira zararım var. Bütün mağdurların zararını ailemin desteğiyle giderdim. Kız kardeşim kredi çekti, babam kredi çekti. Avukat ödemeleri oldu. Çok mağdurum. Tekrar cezaevine gitmek istemiyorum. İzne çıktım yasadan faydalanarak. 45 yıla yakın cezam vardı, 17 yıla düştü. Kalan cezalarımın da düşmesini istiyorum. Bu konuda devlet yetkililerinden yardım istiyorum. İşimden oldum. Ayrıca vatandaşları da, gençleri de uyarıyorum; kesinlikle hesaplarını, IBAN'larını üçüncü kişilerle paylaşmasınlar. Ben yandım, başkası yanmasın."

"Türkiye genelinde mağdurların borçlarını ödedim"

Oğlunun yaşadığı süreçte ailenin büyük maddi sıkıntılar çektiğini dile getiren baba Bülent Yazıcı ise "Benim oğlum 3 yıla yakın cezaevinde kaldı. Sosyal medya üzerinden borçlanmış, benim bilgim yoktu. Çalışıyordu, güzel işi de vardı. Tefecilerin eline mi, bahis çetelerinin eline mi ne düşmüş, 3-5 tane kartını vermiş. Ben duyar duymaz savcılığa giderek müracaat ettim. Bir gün çocuğumu jandarma aldı. Ne yapacağımı bilemedim, avukatları dolaştım. Bana 'Bu parayı ödemezsen 100-150 yıla yakın ceza alır' dediler. Avukat tutmak için gittim, 1 milyon, 1,5 milyon lira istediler. Şu an ikinci kez avukat değiştiriyorum. Oğlumun 100'e yakın dosyası var. Türkiye genelinde mağdurların borçlarını ödedim. Mağdur olduk, işimizden olduk. Haftanın 5 günü vasisi olarak adliyelere gittim. Bir sürü borcumuz var, bundan sonra ne yapacağız? Bu çeteleri neden yakalamıyorlar? İnsanlar hep mağdur mu olacak, yuvalar mı yanacak? Bu mağduriyetlere bir çözüm bulunsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaGüvenlikKocaeliGüncelBankaGebzeSuçSon Dakika

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