Gelinlik hayali temsili bir düğünle gerçekleştirilen Sümbül Topbaş, çalılıkta ölü bulundu

Aşkı için bir ömür bekleyen, gençliğinde platonik aşkı Cabbar Gani ile evlenemediği için bir daha kimseyle hayatını birleştirmeyen Sümbül Topbaş, geçtiğimiz yıl Adana'da yürekleri ısıtan bir olayla gündeme gelmişti.

HAYALİ TEMSİLİ BİR DÜĞÜNLE GERÇEĞE DÖNÜŞMÜŞTÜ

Kaldığı huzurevinde en büyük hayalinin "bir kez olsun gelinlik giymek" olduğunu söyleyen Sümbül teyze için yetkililer ve hayırseverler seferber olmuş, temsili bir düğünle hayali gerçeğe dönüşmüştü. Beyaz gelinliğiyle, davul zurna eşliğinde düğün salonuna giren Topbaş'ın gözlerindeki sevinç, o anı izleyen herkese duygu dolu anlar yaşatmıştı.

ÇALILIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Sümbül Topbaş, bugün akşam saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde çalılık bir alanda ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının cansız bedenini buldu. İncelemelerin ardından Topbaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HUZUREVİNDEN NEDEN AYRILDIĞI BİLİNMİYOR

Topbaş'ın bir süredir kaldığı Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden neden ayrıldığı ise henüz bilinmiyor.