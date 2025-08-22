Gemlik\'te Duyguları Sömüren Dilenciler Yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde "yoğun bakımda hastamız var" diyerek dilencilik yapan çift zabıta ekiplerince yakalandı. Şahısların herhangi bir yakınının hastanede olmadığı, bir gün önce Balıkesir Burhaniye'den dilencilik yapmak için geldikleri belirlendi. Şahısların üzerinde

Eskişehir, Muğla ve İzmir illerine ait ulaşım kartları çıktı.

Gemlik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği dilencilik denetimlerinde, Gemlik Devlet Hastanesi girişinde vatandaşların duygularını istismar eden bir karı-kocayı yakaladı.

Şahısların, "Yakınımız yoğun bakımda" diyerek vatandaşlardan para topladığı tespit edildi. Ancak yapılan araştırmada, hastanede herhangi bir yakınlarının tedavi görmediği ve Manisa'dan Gemlik'e dilencilik yapmak amacıyla geldikleri ortaya çıktı. Bir gün önce de Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dilencilik yaptıkları ve burada da zabıta tarafından işlem uygulandığı belirlendi. Ayrıca, dilencilerin üzerinde Eskişehir, Muğla ve İzmir illerine ait ulaşım kartlarının bulunması dikkat çekti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince kişi başına idari para cezası uyguladı. Dilencilikten elde edilen paraya ise el konularak kamuya aktarılacağı bildirildi.

Gemlik Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın duygularını sömüren bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi. - BURSA