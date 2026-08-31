Genç Futbolcu Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Genç Futbolcu Kazada Hayatını Kaybetti

Genç Futbolcu Kazada Hayatını Kaybetti
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Söke İdmanyurdu oyuncusu Mithat Özgür İnce, trafik kazasında ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası dönüşünde trafik kazasında yaralan Söke İdmanyurdu oyuncusu Mithat Özgür İnce, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası dönüşünde, Söke İdmanyurdu'nun 2016 takımında forma giyen genç futbolcular ve ailelerinin bulunduğu araç, Selçuk yolunda dün akşam saatlerinde trafik kazası geçirmişti.

Genç Futbolcu Kazada Hayatını Kaybetti

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta takım oyuncuları Mithat Özgür İnce ve Poyraz Emin Yanbaşlı'nın da içinde bulunduğu araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından ağır yaralı olarak İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Söke İdmanyurdu oyuncusu Mithat Özgür İnce, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Genç futbolcu Mithat Özgür İnce, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

VEFAT HABERİ AİLESİ VE TAKIM ARKADAŞLARINI YASA BOĞDU

Mithat Özgür İnce'nin vefat haberi, başta ailesi ve takım arkadaşları olmak üzere Söke İdmanyurdu camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Mithat Özgür İnce'nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Hacılar Camii'nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, 3. Sayfa, Hacılar, Selçuk, Trafik, İzmir, Söke, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç Futbolcu Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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