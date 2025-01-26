Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar

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Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Herkes bu pozisyonu tartışıyor

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde Salı Pazarı civarında motosiklet üzerinde, yüzlerinde maske bulunan iki gençten arkada oturan, seyir halindeyken iki elindeki iki tabancayla, yol güzergahındaki sürücü ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Diğer motosiklet üzerindeki arkadaşları cep telefonuyla o anları kaydederken, maskeli gencin ellerindeki silahı vatandaşlara doğrultması korku dolu anlara neden oldu.

4 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINDA

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gençlerden maskeli olan S.K (18) ile G.A (18) ifadelerinde tabancaların gerçek olmadığını, gerçek silah sesi çıkaran oyuncak silah olduğunu ifade etti.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Maskeli 2 şüpheli ile o anları videoya çeken Y.Y (19) ve M.Ç (17) hakkında halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit etmek suçundan adli işlem başlatıldı.