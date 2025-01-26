Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar - Son Dakika
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Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar

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Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet üzerinde maskeli iki genç, gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla ateş edip çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

26.01.2025 23:08  Güncelleme: 23:28
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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde Salı Pazarı civarında motosiklet üzerinde, yüzlerinde maske bulunan iki gençten arkada oturan, seyir halindeyken iki elindeki iki tabancayla, yol güzergahındaki sürücü ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Diğer motosiklet üzerindeki arkadaşları cep telefonuyla o anları kaydederken, maskeli gencin ellerindeki silahı vatandaşlara doğrultması korku dolu anlara neden oldu.

Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar

4 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINDA

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gençlerden maskeli olan S.K (18) ile G.A (18) ifadelerinde tabancaların gerçek olmadığını, gerçek silah sesi çıkaran oyuncak silah olduğunu ifade etti.

Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Maskeli 2 şüpheli ile o anları videoya çeken Y.Y (19) ve M.Ç (17) hakkında halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • barış özcan:
    Gerçek ses çıkaran joplar bu işi çözer. 378 2 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Dizilerde ne çıkarsa onu oluyo gençler bukelemun gibi hepsi 229 3 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    tabancalar oyuncak ama yapilanlar gercekci mutlaka caydirici cezasi olmali bu mal tayfasina 226 2 Yanıtla
  • Adem GS:
    bunların zincirlerini sağlam baglamalari gerekli..yoksa koparıp caddeye çıkıyorlar.. 177 2 Yanıtla
  • Kenan Baybars:
    Bunlar hep Daltonlar çetesi özentileri 170 3 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    mallar 145 2 Yanıtla
  • Ibrahim Ozdemir:
    biri de gerçek silah çıkarıp ateş ederse çocuklara yazık olur kime özeniyor bu gençlik 134 3 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    Zorbalık!!! daha 18 yaşındasın utanın 122 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelikk lolipopu aralarında olabilir iyi kontrol edin 29 42 Yanıtla
  • Çelikk:
    FERHAT TOPU Yanında Ne oldu Beşiktaş GT oğlanı 12 45 Yanıtla
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