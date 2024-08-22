Gerede\'deki yangından etkilenen alan havadan görüntülendi

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Gerede'deki yangından etkilenen alan sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

BOLU - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangının etki ettiği alan dronla havadan görüntülendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesinin yakınlarında dün 12.30'da çıkan yangın Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Alevlerin etkilediği Kovacık ve Demirler Mahallesinde bulunan 123 kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilirken, gece saatlerinde kuvvetli rüzgar ile çevredeki ormanlık alan sabah saatlerine kadar yanmaya devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan manzara yangının etkisini gözler önüne serdi. Yangının etkisiyle kül olan Demirler köyü çevresindeki ormanlık alan ve Berçin Çatak Yaylası dron ile havadan görüntülendi.