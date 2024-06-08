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Geri dönüşüm yüklü tır alev topuna döndü

DÜZCE - Düzce'de plastik geri dönüşüm yüklü tır balatalardan tutuşunca alev topuna döndü.

Yangın Anadolu Otoyolu Bataklıçiftlik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sakarya'dan Çorum'a plastik geri dönüşüm götüren Rıza M. idaresindeki 19 EB 646 plakalı scania marka tırın dorsesinde balatalardan yangın çıktı. Aracı emniyet şeridine çeken sürücü, kupayı araçtan ayırdı. Güzergah üzerinden geçen sürücüler yangın tüpleri ile yangını söndürmeye çalışsa da alevler dorseyi sardı. Alev topuna dönen tır, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın havadan drone ile görüntülenirken, trafik uzun süre tek şeritten verildi.