Giresun Dereli\'de kar nedeniyle uçuruma yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı

Giresun'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Dereli ilçesine bağlı Bektaş Yaylası yolunda ise kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bektaş Yaylası girişinde Y.B. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yaklaşık 50 metrelik uçurumdan takla atarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan sürücü Y.B. ile A.B. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.