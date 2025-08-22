Memleketinde yaşama hayali acı sonla bitti, tadilatını yaptığı evde göçük altında kaldı

Almanya'da yaşayan 43 yaşındaki Cuma Damar, tatil için geldiği Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kısmı sular altında kalan eski bir ev satın aldı.

TADİLATINI YAPTIĞI EVDE GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Memleketine dönüş yaparak Halfeti'de yaşamak için hazırlıklara başlayan gurbetçi, işe ilk olarak evinin tadilatını yapmaya koyuldu. İddiaya göre, öğle arası 2 işçiyi yemeğe gönderen Damar, eline elektrikli kırıcıyı alarak duvarı kırmaya çalıştı. Kırıcının darbelerine dayanamayan duvar, şahsın üzerine devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yemekten dönen işçiler yıkılan duvarın altında kalan Cuma Damar'ı çıkaramayınca, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Damar'ı göçüğün altından çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.