Adıyaman'da öğretmenin şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

Adıyaman\'da öğretmenin şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı
06.10.2025 11:45
Adıyaman Gölbaşı'nda 42 yaşındaki öğretmen Selim Geçeci, evinde ölü bulundu. Olay soruşturuluyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evinde yalnız yaşayan 42 yaşındaki öğretmen, ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Balkar Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Selim Geçeci (42), okula gitmeyince şüphelenen okul idaresi Cumhuriyet Mahallesi 109 sokakta bulunan evine gitti. Kapı zilini uzun süre çalmalarına cevap gelmeyince polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER, BALKONA UZATILAN MERDİVEN İLE EVE GİRDİ

Balkona uzatılan merdiven ile eve giren ekipler, Selim Geçeci'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından cenazede incelemelerde bulunuldu. Selim Geçeci'nin cenazesi, hastane morguna kaldırılırken kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

13:12
