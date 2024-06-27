Göltürkbükü yolunda su isale hattı patladı - Son Dakika
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Göltürkbükü yolunda su isale hattı patladı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyetenin uğrak merkezi olan Göltürkbükü yolunda ana su isale hattı patladı. Patlama sonucunda yol çöktü ve tonlarca su yola aktı. MUSKİ ekipleri hızlı bir şekilde çalışma başlattı.

27.06.2024 04:25  Güncelleme: 04:32
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Sosyeteye giden yolda isale hattı patladı, tonlarca içme suyu yola aktı

Göltürkbükü yolunda ana su isale hattı patladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü yolunda DSİ'ye ait ana su isale hattı patladı. Bomba gibi patlama sonucunda yol çöktü.

Sosyetenin uğrak merkezi olan Göltürkbükü yolunda ana su isale hattı patladı. Patlama sonucunda yolda derin bir yarık açıldı. Gece saatlerinde ana su isale hattı bomba gibi patladı. Patlamanın ardından yol çöktü. Yoldan geçen araçlar neye uğradığını şaşırdı. Tonlarca suyun yolda akmasına şaşıran vatandaşlar yolun sonundaki çukuru görünce şoke oldu. Muğla Büyükşehir belediyesine ait MUSKİ ekipleri su hattının vanasını kapatarak suyun akışını engelledi. Jandarma ekipleri yolda önlem alırken, MUSKİ ekiplerinin de hızlı bir şekilde çalışma başlattığı öğrenildi. O sırada yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı engelledi. Türkbükü'ne suyun patlak tamirinden sonra tekrar verileceği öğrenildi.

Öte yandan bazı bahçeler ve barakalarda sular altında kaldı.

Göltürkbükü yolunda su isale hattı patladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Göltürkbükü yolunda su isale hattı patladı - Son Dakika

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