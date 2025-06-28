Antalya'da yüksek katlı bir apartmanda yaşanan olay, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bir kadın, camların önündeki mermerleri temizlemek için güvenlik önlemi almadan pencereye çıktı.
Kat yüksekliğine aldırış etmeden cam kenarında temizlik yapan kadının dengesini kaybetmemesi adeta şans eseri oldu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri izleyenler "Yüreğim ağzıma geldi" demekten kendini alamadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ''Yüreğim ağzıma geldi'' demekten kendini alamadı - Son Dakika
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