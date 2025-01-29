Gözaltına alınan Barış Pehlivan: Bilirkişiyle yapılan görüşmenin kaydını ben almadım - Son Dakika
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Gözaltına alınan Barış Pehlivan: Bilirkişiyle yapılan görüşmenin kaydını ben almadım

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Gazeteci Barış Pehlivan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarıyla gündeme gelen bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesinin yayınlanmasının ardından gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Pehlivan'ın ifadesinde söz konusu kaydı kendisinin yapmadığını vurguladığı öğrenilirken Halk TV'den de kayda ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı.

29.01.2025 11:36
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV sunucusu Seda Selek adliyeye sevk edildi.

Başsavcılıkça, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımladığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlere iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Pehlivan ile Selek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Pehlivan ile Selek, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Barış Pehlivan'ın ifadesinin tam metni ortaya çıkarken tecrübeli gazetecinin ses kaydını kendisinin kaydetmediğini, paylaşmadığını ve yayınlamadığının altını çizdiği öğrenildi. Pehlivan, bilirkişiyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarını sormak için aradığını belirtti.

"İDDİALARI BİZZAT KENDİSİNE SORMAK İSTEDİM"

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre Pehlivan şu ifadeleri kullandı: "27 Ocak 2025 günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen basın toplantısına gazeteci olarak davetliydim. O basın toplantısında Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyeleri ilgilendiren soruşturma ve davalarda görev alan bir bilirkişiye dikkat çekti. Ben basın toplantısının konusunu orada öğrendim ve İmamoğlu özetle bu bilirkişinin imza attığı raporlarda hukuksuzluk olduğunu iddia etti.

Basın toplantısını takip ettikten sonra ben 'acaba bu bilirkişiye ulaşabilir miyim ya da özel bir haber yapabilir miyim' diye düşünmeye başladım. Bunun üzerine bilirkişinin cep telefonuna ulaşarak aradım ve kendimi tanıttım, kendisine gazeteci olduğumu beyan ettim. Milyonların izlediği Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında kendisi hakkındaki iddiaları bizzat kendisine sormak istedim.

"KONUŞMAYI BEN KAYDETMEDİM, BEN KİMSEYLE PAYLAŞMADIM"

Asıl amacım onu Halk TV ekranlarında ağırlamak ya da yüz yüze bir röportaj yapmaktı. Sonuçta 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'un Belediye Başkanı isim vererek bir bilirkişi hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Ben de bu iddiaların doğru olup olmadığını öğrenmek için kendisini aradım. Bu yaptığım hem Türkiye hem de dünya literatüründe cevap hakkını kullandırmadır.

Konuşmayı ben kaydetmedim. Ben kimseyle paylaşmadım. Ben yayınlamadım. Ve ben hiç bir yerde yaymadım. Hal böyle iken kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa etmek ve bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçlarını işlemem mümkün değildir.

Çünkü benim bu soruşturmaya konu olan meselede tek yaptığım şey iddiaların odağındaki kişiye bir gazeteci olarak soru sormaktır. Onun dışındaki hiçbir eylemde dahlim ve sorumluluğum yoktur. Kaldı ki bilirkişiyi etkilemeye teşebbüsten ziyade bizzat hedefteki isme kendisini ifade etmek hakkı verdim."

HALK TV'DEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan Halk TV'den ise gözaltılara gerekçe gösterilen ses kaydına dair şu açıklama yapıldı; "Bu görüşmeyi kaydeden Barış Pehlivan değil. O sırada birlikte bulunduğu Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz'dur. O da bir gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır.

Bu, planlanarak yapılmış bir kayıt değildir. Haber kaynağı arandığında, aranan kişinin doğru isim olduğu anlaşıldığında gazetecilik refleksi gereği kayıt başlatılmıştır. Görüşmenin hemen ardından yine gazetecilik refleksiyle açıklamalar, yayına verilmiştir. Yayınlanmasına karar veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'tır.

Gazetecilik saikiyle, cevap hakkı çerçevesinde bir yayın yapılmıştır. Haber çarpıtılmamıştır. Kaynağın sözleri kesilip biçilmemiş, söyledikleri olduğu gibi aktarılmıştır. Pek çok televizyon kanalının canlı yayınında ismi defalarca zikredilen kişinin artık kendisi haberdir, haber değeri vardır. Nitekim Halk TV yayınının başka yayın organlarınca alınıp kullanılması bunun bir göstergesidir.

Yeni Şafak Gazetesi de haber değeri görmüş olmalı ki, aynı kişiyle konuşup ertesi gün basılı gazetede açıklamalarına yer vermiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olarak canlı yayında yapılan açıklamalara bile soruşturma açılan bir hukuksuzluk ortamında, hukuk konuşmadığımızın farkındayız. Burada sorgulanacaksa cevap hakkı çerçevesinde yapılmış gazetecilik faaliyeti değil, hukuk zorlanarak Halk TV'ye ve programcılarına açılan soruşturmalar sorgulanmalıdır."

Gözaltına alınan Barış Pehlivan: Bilirkişiyle yapılan görüşmenin kaydını ben almadım

Ekrem İmamoğlu, Barış Pehlivan, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gözaltına alınan Barış Pehlivan: Bilirkişiyle yapılan görüşmenin kaydını ben almadım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • academi68 sadekalem:
    Resmen kayıt almışsınız işte yok gazetecilik refleksi yok cevap hakkını kullandırtmak. Srn mahkememisin ki cevap hakkını gayri resmi yollardan kullanddırtacaksın. Kısacası biz sıçtık biraz da sıvayalım edebiyatı 15 9 Yanıtla
  • MERDEM:
    Bizde salagizya, harbiden bu milleti koyun sanıyorsunuz. Alanı tahmin edeyim mi 10 5 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    nedir acaba amacınız onu çok merak ediyorum hükümetin devletin gizli raporlarını gizli işlerini ortaya çıkardınız elinize ne geçti acaba yani muhalefet tarafı olmak böyle bir şey mi yani karakterin dışına çıkmak mı insanlığını unutmak mı yazıklar olsun bırakın hükümet devlet işini yapsın ya edep edep ya 7 6 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    ulan hepiniz ucuz kahramanlık peşindesiniz be bunun için de devlete zarar veriyorsunuz ben yazıklar olsun size bizim başka devletimiz mi var niye sahip çıkmıyoruz bu güzel ülkemize kime yetmiyor niye akıllı uslu değiliz niye şerefsizlik peşindesiniz yazık çok yazık 5 5 Yanıtla
  • ayd121212:
    Yalan söylediklerini biliyoruz,yalan söylediklerini kendileri de biliyorlar.Yalan söylediklerini bildiğimizi de biliyorlar,yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini de biliyoruz.Ama hala gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar!!! 9 1 Yanıtla
  • Burak Kync:
    acaba şunu ne ? merak ediyorum hiç yok ki aslında 0 0 Yanıtla
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