Gülşehir\'de Traktör Kazası: Bir Genç Kayboldu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde traktörün römorkundan su kanalına düşen 4 kişiden 1'i kayboldu. Kaybolan genç, Aksaray ve Kırşehir'den gelen AFAD dalgıçları tarafından yapılan aramada bulunamadı. Gencin bulunabilmesi için su yükleme havuzundaki binlerce metreküp su boşaltılacak.

Olay, ilçeye bağlı Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkiinde yaşandı. Saman balyası taşıyan traktörün üzerinde bulunan 4 kişi, traktörün sarsılması sonucu Kızılırmak'a bağlı olan su kanalına düştü. Suya düşen 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, M.A. (20) ise suyun içinde gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sulama kanalında kaybolan M.A.'yı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Aksaray ve Kırşehir AFAD Sualtı Dalgıç Ekibi ile Yozgat, Niğde ve Kayseri'den de ekipler katıldı.

Su kanalı üzerinde bulunan su yükleme havuzunda dalgıçlar arama yaptı ancak gence rastlanılmadı. Ekipler aramayı sonlandırdı. Gülşehir Cumhuriyet Savcısının talimatıyla su yükleme havuzunda bulunan binlerce metreküp yaklaşık 12 saatte boşaltıldıktan sonra tekrar arama çalışmaları devam edecek. - NEVŞEHİR