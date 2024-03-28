Gümrük Muhafaza ekiplerince son günlerde İstanbul, İzmir, Van ve Artvin illeri özelinde gerçekleştirilen muhtelif operasyonlarda kaçakçılara büyük darbe indirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar sonucu; İstanbul Pendik Limanı'nda yaklaşık 85 kilogram ağırlığında eroin cinsi uyuşturucu madde, İstanbul Havalimanı'nda esrar ve kokain başta olmak üzere yaklaşık 36 kilogram uyuşturucu madde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda toplam 8 kalemde 562 adet farklı marka ve modellerde elektronik sigara tütünü, şapka, ayakkabı, parfüm, oyun konsolu, projektör, gıda takviyesi, hayvan tarağı gibi eşyalardan oluşan ait yaklaşık 10 milyon Türk Lirası değerinde muhtelif eşya, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 82 adet ve yaklaşık 900 bin Türk Lirası değerinde kaçak cep telefonu, Sarp Gümrük Kapısı'nda tespih, eski kemer tokaları, kemer tokalarının üzerine işlenmiş madeni paralar, kaşıklar ve çeşitli eşyalar olmak üzere yaklaşık 1.1 milyon Türk Lirası değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin son iki haftada ülkenin dört bir yanında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar neticesinde, yaklaşık 142 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiş oldu.
Soruşturmalar ilgili Başsavcılıklar nezdinde devam ediyor. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Gümrük Muhafaza Ekipleri Kaçakçılara Büyük Darbe İndirdi - Son Dakika
Adana'da 7 farklı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Seyhan polisi tarafından yakalandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesinde şüphelendikleri Hüseyin Güneş'i durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda, Güneş'in 7 suçtan toplamda 21 yıl 8 ay 27 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.
İzmir'de polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 26 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun bilgilerini sosyal medya hesabında paylaştı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde 7 farklı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hüseyin Güneş, Seyhan polisi tarafından yakalandı. Güneş'in, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi suçlardan toplamda 21 yıl 8 ay 27 gün cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Güneş, kapalı cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu. Bebek, emzirilmek istendiği sırada hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 2 milyona yakın kaçak makaron ele geçirildi. Bir tırda yapılan aramada 1 milyon bandrolsüz makaron ve 1300 litre etil alkol bulunurken, ayrı bir iş yerinde ise 102 bin 500 bandrolsüz kaçak makaron, sigara sarma makinesi, kıyılmış tütün, kompresör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda tır sürücüsü gözaltına alınırken, iş yeri sahipleri hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işleyen bir şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve kubar esrar ele geçirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 36 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda 75 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Tutuklanan 13 şahıs cezaevine gönderildi.
Mersin'de Akdeniz ilçesinde örgütlü olarak silah satışı yaptıkları tespit edilen 4 kişi, jandarma tarafından takibe alındı. Yapılan operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, dürbün, bıçak, şarjör ve fişekler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 321 aracın bin 539'una çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 122 araç trafikten men edilirken, 2 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Toplamda 217 bin 103 lira cezai işlem uygulandı.
Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 321 aracın bin 539'una çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 122 araç trafikten men edilirken, 2 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Toplamda 217 bin 103 lira cezai işlem uygulandı.
İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 26 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun bilgilerini sosyal medya hesabından duyurdu.
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