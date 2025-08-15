Gümüşova'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gümüşova'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Gümüşova\'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
15.08.2025 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde uzun bir araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan B.A.Y. idaresindeki 34 GOE 800 plakalı Skoda marka otomobil ile aynı istikamete giden N.S. idaresindeki 50 AEH 030 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, E.Y. idaresindeki BG 2369E yabancı plakalı Volkswagen marka otomobil ve Y.K. idaresindeki 34 NHH 431 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Y.K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan N.B., H.Y. ve G.Ç. yaralandı. Yaralılar Düzce ve Sakarya'dan gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde uzun bir araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşova'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

22:13
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
23:08
Putin’den “Ateşkesi kabul edecek misiniz“ sorusuna yanıt: Duyamadım
Putin'den "Ateşkesi kabul edecek misiniz?" sorusuna yanıt: Duyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 23:24:19. #7.12#
SON DAKİKA: Gümüşova'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.