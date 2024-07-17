Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı - Son Dakika
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Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

17.07.2024 21:34
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise duruşma salonunda yer aldı. Tanık olarak dinlenen Sabahattin Akdemir, olay tarihinde ABD Büyükelçiliği'nde personel olarak çalıştığını söyledi.

Olay günü mesai arkadaşı Aslıhan Uslu ile elçilik lojmanlarına yakın bir yerde arabada bekledikleri sırada ambulans sesi duyduğunu fakat bir silah sesi duymadığını ifade eden Akdemir, daha sonra araçla devriye attıklarını söyledi. Akdemir, bir süre sonra arabalarını trafik polislerinin durdurduğunu araç araması yaptıklarını söyledi.

Mahkeme Başkanı tanıklardan eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya gelemediğini bildirdi. Tanık beyanlarına karşı söz alan Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, tanık Kemalettin Özdemir'in duruşmaya gelmemesini eleştirerek, "O dönem örgüt içerisinde olanların bir bölümü mahkemeden kaçmaya devam ediyor. Kemalettin Özdemir cinayetin işlendiği tarihte örgütün emniyet imamıdır. Celse dışında dinlenme talebi kabul edilmemelidir. Diğer yandan biz kamera kayıtlarının peşine 2002'de düştük. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir konferansında olanlardan birisi de bendim. Ben bu konferansın sadece FETÖ tarafından değil yurt dışı menşeli birçok dinci örgütün de takip ettiğini düşünüyorum. O tarihlerde bu konferans kayıtlarının olmadığını tespit ettik. 22 yıl sonra bir görüntü girdi. O görüntü polis tarafından çekilmiş bellidir" dedi.

Duruşma savcısı da Özdemir'in bizzat mahkeme huzurunda dinlenilmesini, Bozkır'ın mevcut delil durumu, kaçma ihtimalinin olması nedeniyle tutukluluk devamını talep etti.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Kemalettin Özdemir'in bu celse için mazeretinin kabulüne, Özdemir'in gelecek celse zorla getirilmesine hükmedildi. Enver Altaylı'nın avukatının, eski emniyet müdürü Yurt Atayün'ün tanık olarak dinlenilmesi talebini reddeden mahkeme duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı - Son Dakika

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