Hakan Fidan Riyad'da Zirveye Katıldı - Son Dakika
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Hakan Fidan Riyad'da Zirveye Katıldı

Hakan Fidan Riyad\'da Zirveye Katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'da İİT-AL zirvesinde İsrail'in saldırılarını ele aldı.

10.11.2024 15:06
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Ortak Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'a geldi. Fidan başkent Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Ortak Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Zirvede, geçtiğimiz yıl alınan kararların uygulanmasının takibinin yapılması ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Batı Şeria, Lübnan ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırılarını durdurması yönünde alınacak somut kararlar ele alındı.

İİT-AL Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ilk toplantısı, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını ele almak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad'da gerçekleştirilmişti. - RİYAD

Kaynak: İHA

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