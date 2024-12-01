Halep'te SMO ve PKK/YPG Çatışması

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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Halep'in kuzey kırsalında ilerleyen PKK/ YPG terör örgütlerini engellediğini söyleyerek, SMO'nun Halep'e bağlı Şeyh Neccar'da terör öğütleriyle çatıştığını ve burada kontrolü sağladığını bildirdi.

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri ile muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş- Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar sürüyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. HTŞ'nin Hama kentine bağlı Kalat El Madik'te kontrolü ele geçirdiğini belirten Abdulrahman, muhaliflerin Hama şehrine girmediğini aktardı. Ruslar tarafından eğitilen askeri birliğin Hama'da konuşlandığını belirten Abdulrahman, Hama'nın kuzey kırsalındaki köylerde Rus hava saldırılarının yoğunlaştığını, İdlib kentine 5 saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Halep'in kuzey kırsalında ilerleyen PKK/YPG terör örgütlerini engellediğini söyleyen Abdulrahman, SMO'nun Halep'e bağlı Şeyh Neccar'da terör öğütleriyle çatıştığını ve burada kontrolü sağladığını kaydetti. - HALEP