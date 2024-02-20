Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kafelerde Denetim Yaptı

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Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, akşam saatlerinde kafelere yönelik gerçekleştirdiği denetimde ruhsat ve hijyen kontrollerini sağlarken, canlı müzik izni bulunan işletmelere kurallara riayet etmeleri uyarısında bulundu.

Zabıta Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini korumaya yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların sağlığı için ilçe genelindeki işletmelerde denetimlerini periyodik olarak devam ettiren zabıta ekipleri, mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptıkları alanları inceleyen ekipler, akşam saatlerinde de yoğunluğun olduğu kafelerde hijyen ve ruhsat kontrollerini sağlıyor. İlçenin işlek noktalarında denetimlerini devam ettiren Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bahçelievler bölgesinde yaptığı denetimde kafelerin mutfaklarını inceleyerek, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Denetim esnasında hiçbir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, canlı müzik izni bulunan işletmelerin de izin belgelerini inceleyerek, uymaları gereken kuralları yeniden hatırlattı.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların huzur ve güveni için denetimlerin süreceği kaydedildi. - ŞANLIURFA