Hamile Sevgilisinin Evine Baskın: Darp Olayı - Son Dakika
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Hamile Sevgilisinin Evine Baskın: Darp Olayı

Hamile Sevgilisinin Evine Baskın: Darp Olayı

Bartın'da hamile sevgilinin eve aldığı erkek darp edildi, olayla ilgili 6 kişi polis merkezine götürüldü.

23.12.2024 13:03
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Hamile sevgilisinin eve aldığı erkeği darp ettiler

BARTIN - Bartın'da bir kişi hamile sevgilinin eve aldığı erkeği darp etti.

Edinilen bilgiye Bartın'da yaşayan E.İ. isimli bir genç, 3 aylık hamile olduğu öğrenilen sevgilisinin kaldığı eve erkek şahıslar aldığını öğrendi. Önce telefonla konuşan genç, bir erkek arkadaşını da yanına alarak eve baskın verdi. Eve giren gençler, evde yakaladığı ve ismi açıklanmayan şahsı darp etti.

Yaralanan erkek şahıs hastaneye kaldırılırken, polis evde 3'ü kız, 2'si erkek toplam 5 kişinin bulunduğunu belirledi. Sevgililerine baskın yapan 2 genç ise kameraya yaşananları anlattı. Gençler ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sevgililerin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Bartın, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamile Sevgilisinin Evine Baskın: Darp Olayı - Son Dakika

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