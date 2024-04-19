Hamur makinesine kaptırdığı eli, bileğinden koptu - Son Dakika
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Hamur makinesine kaptırdığı eli, bileğinden koptu

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Karaman'da bir ekmek fırınında çalışan genç, dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırarak elini bileğinden kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, yapılan müdahalenin ardından kopan eliyle birlikte Konya'da bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.04.2024 10:16
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Hamur makinesine kaptırdığı eli, bileğinden koptu

KARAMAN - Karaman'da çalıştığı ekmek fırınında kolunu hamur makinesine kaptıran gencin eli bileğinden koptu.

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınında yaşandı. İddiaya göre, fırında işçi olarak çalıştığı ileri sürülen Suriye uyruklu M.D. bir anlık dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırdı. Olayda M.D.'nin sağ eli bileğinden koptu. Eli kopan genç baygınlık geçirirken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese giden sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, daha sonra kopan eliyle birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.D. burada yapılan müdahalenin ardından organ nakil çantasına konan eliyle birlikte ambulansla Konya'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekibi de fırındaki hamur makinesinde inceleme yaptı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hamur makinesine kaptırdığı eli, bileğinden koptu
Kaynak: İHA

Karaman, Konya, Ekmek, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamur makinesine kaptırdığı eli, bileğinden koptu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamur makinesine kaptırdığı eli, bileğinden koptu - Son Dakika
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