Hatay Antakya\'da kamyondan takım çantası çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Hatay'da akaryakıt istasyonuna gelen 2 şüpheli, park halindeki kamyondan takım çantası çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda; polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 10 Kasım tarihinde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt almak için istasyona gelen V.C.T. ve H.S. isimli şüpheliler, yakıt aldıktan sonra park halindeki kamyona yöneldi. Şüpheliler, kamyonda bulunan takım çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlatan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın kamyonetin kasasından takım çantasını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.