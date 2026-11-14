Hatay Antakya'da kamyondan takım çantası çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Antakya'da kamyondan takım çantası çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay Antakya\'da kamyondan takım çantası çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay Antakya\'da kamyondan takım çantası çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Haber Videosu

Hatay'ın Antakya ilçesinde Güzelburç Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda 2 şüpheli, park halindeki kamyondan takım çantası çaldı. Polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da akaryakıt istasyonuna gelen 2 şüpheli, park halindeki kamyondan takım çantası çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda; polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 10 Kasım tarihinde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt almak için istasyona gelen V.C.T. ve H.S. isimli şüpheliler, yakıt aldıktan sonra park halindeki kamyona yöneldi. Şüpheliler, kamyonda bulunan takım çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlatan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın kamyonetin kasasından takım çantasını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerGüzelburç3. SayfaAntakyaGüncelPolisHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
Kasaplar Çarşısı’nda mide bulandıran manzara İşletme mühürlendi Kasaplar Çarşısı'nda mide bulandıran manzara! İşletme mühürlendi
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
New York’ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar New York'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar
Bursa’da kadını darbedip zorla otomobile bindirdiler: Dehşet anları kamerada Bursa'da kadını darbedip zorla otomobile bindirdiler: Dehşet anları kamerada
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
07:20
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
04:05
Gemlik açıklarında 3,9’luk gece sarsıntısı, Bursa ve İstanbul’u da korkuttu
Gemlik açıklarında 3,9'luk gece sarsıntısı, Bursa ve İstanbul'u da korkuttu
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 09:36:19. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay Antakya'da kamyondan takım çantası çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android