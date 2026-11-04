Antakya'da aracın tekerine saklanan yılan için itfaiye seferber oldu - Son Dakika
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Antakya'da aracın tekerine saklanan yılan için itfaiye seferber oldu

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Antakya\'da aracın tekerine saklanan yılan için itfaiye seferber oldu
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Antakya\'da aracın tekerine saklanan yılan için itfaiye seferber oldu
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Antakya'daki Aksaray Mahallesi'nde bir otomobilin arka tekerinde yılan fark edildi. Yılanı çıkarmayı başaramayan araç sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Koruyucu eldivenle tekerden alınan yılan, doğal ortamına salındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobilin arka tekerine giren yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

ÇIKARAMAYINCA 112'YE HABER VERDİ

Olay, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilin arka tekerine yılan girdi. Yılanı fark eden araç sahibi, kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KORUYUCU ELDİVENLE ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, koruyucu eldiven kullanarak yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilAksarayİtfaiyeAntakyaGüncelHatayYaşamSon Dakika

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