Hatay'da Araç Yangını - Son Dakika
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Hatay'da Araç Yangını

Hatay'da seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdü, can kaybı yok.

15.01.2025 23:29
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Hatay'da seyir halindeki otomobil alev aldı

HATAY - Olay, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Akçay mahallesi mevki E5 Otoyolu Ceyhan istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametine seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracı emniyet şeridine park edip yangına müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Araç kısa sürede alevler içinde kaldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alarak bir şeridi trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralı veya can kaybı olmazken, araç hurdaya döndü. Alev alan aracın söndürülmesiyle trafik tekrardan açıldı.

Kaynak: İHA

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