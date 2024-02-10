Hatay\'da asrın felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Hatay'da asrın felaketine ait ortaya çıkan yeni görüntülerde insanların kaçışları ve binalardan molozların düşme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da birçok bina yerle bir olmuş ve yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. 6 Şubat depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat gecesi ağır hasar alan Hatay Apartmanı'nın güvenlik kamerası görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı. Görüntülerde; insanların yaşadığı panik ve binalardan molozların sokağa düşme anı kameralara yansıdı. Asrın felaketinin boyutunu gözler önüne seren binadan geriye ise arazi kaldı.
"Çok şükür binamız bizi tahliye etti ve yıkılmadı"
Hatay Apartmanında yaşayan 39 yaşındaki Ümit Karagülle, 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın büyük bir yara aldığını ifade ederek "Merkez ilçe Antakya büyük hasar aldı. Bizde depreme evimizde yakalandık. Çok şükür binamız sağlamdı. Depremden sonra ağır hasarlı oldu ama binadan sağ salim çıktık. Bu gördüğünüz enkazdaki bina Hatay Apartmanı'nda bizim iş yerimiz vardı. İş yerimizde hasar aldı ama çok şükür yıkılmadı. Binamız yıkıldı. Bizde kameraları ve kayıt cihazlarını toplamıştık. Dün itibariyle kayıtlara ulaştık. Depreme ait görüntülüleri bir kez daha bir kez daha o anı gördük. Aynı şiddeti yaşadık. Çok şükür binamız bizi tahliye etti ve yıkılmadı. Binalardakiler de sağ salim çıktılar" dedi.
"Kamera kayıtlarında depremin ne kadar büyük olduğunu daha iyi anladık"
Kamera görüntülerinde yıkımın boyutunun daha iyi anlaşıldığını ifade eden Karagülle, "Binamız yıkıldı. Bizde kameraları ve kayıt cihazlarını toplamıştık. Dün itibariyle kayıtlara ulaştık. Depreme ait görüntülüleri bir kez daha o anı gördük. Aynı şiddeti yaşadık. Çok şükür binamız bizi tahliye etti ve yıkılmadı. Binalardakiler de sağ salim çıktılar. Deprem anında binada olduğumuz için dairenin içindeki sarsıntıları hissettik. Kamera görüntülerini izlediğimizde depremin daha büyük şiddette olduğunu gördük. Çünkü binanın içinde olduğumuz için dışarıyı göremedik. Kamera kayıtlarında depremin ne kadar büyük olduğunu daha iyi anladık" ifadelerini kullandı. - HATAY
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