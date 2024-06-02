Hatay'da bir binanın çatısında patlama: Tatlıcı dükkanında çalışanların panik anları - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da bir binanın çatısında patlama: Tatlıcı dükkanında çalışanların panik anları

Geniş Video İzle

Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında meydana gelen patlama sonrası tatlıcı dükkanında çalışanların yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamada herhangi bir yaralanma olmazken, çevredeki iş yerleri ve evler zarar gördü.

02.06.2024 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde bir binanın çatı kısmında meydana gelen patlama sonrası tatlıcı dükkanında çalışanların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında saat 15.00 sıralarında patlama meydana gelmişti. Patlamada herhangi bir yaralanma olmazken, ilk belirlemelere göre karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev zarar gördü. Patlamanın nedeninin belirlenebilmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, oluşan yıkım patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Patlama anında binanın karşısında faaliyet gösteren tatlı dükkanındaki çalışanların yaşadığı panik ibe güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın ardından sesin şiddetiyle çalışanların kulaklarını kapattıkları ve iş yerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

İşyeri sahibi Veysi Kiyek (50), "Deprem oldu düşüncesi vardı. Böyle bir büyük bir patlama olunca tabii ki panik olduk. Arkasından hemen dışarı çıkıp bakınca molozların düştüğünü gördük. Doğalgaz patlaması gibi bir şey olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.

Patlama sırasında iş yerinde bulunan Hayrettin Kavak (39), "Yani burada çalışıyorduk, tatlı yapıyorduk. En son bomba gibi bir patlama olunca biz de can havliyle dışarı kaçtık. Sonra karşıdaki binadan molozların aşağı doğru döküldüğünü gördük. Çok kötü, şiddetli bir patlamaydı. İlk etapta aklımıza gelen deprem artçısı mı diye düşündük ama sonra Allah'tan kimseye bir şey olmadı" dedi. - HATAY

Hatay\'da bir binanın çatısında patlama: Tatlıcı dükkanında çalışanların panik anları
Kaynak: İHA

Payas, Hatay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da bir binanın çatısında patlama: Tatlıcı dükkanında çalışanların panik anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
19:14 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
16:39 Adana’da termometreler 40 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
20:24 Ali Koç’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz
20:04 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
17:16 Mourinho’nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi Ali Koç’u şoke eden protesto Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto
17:15 Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:52 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 21:27:28. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da bir binanın çatısında patlama: Tatlıcı dükkanında çalışanların panik anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement