Hatay'da depremde vefat eden kardeşinden kalan mirasa sahip çıkan Hülya Çıtak, sahte olduğunu düşündüğü borç senedini yargıya taşıdı - Son Dakika
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Hatay'da depremde vefat eden kardeşinden kalan mirasa sahip çıkan Hülya Çıtak, sahte olduğunu düşündüğü borç senedini yargıya taşıdı

Hatay\'da depremde vefat eden kardeşinden kalan mirasa sahip çıkan Hülya Çıtak, sahte olduğunu düşündüğü borç senedini yargıya taşıdı

Hatay'da depremde hayatını kaybeden kardeşinin 300 milyon TL'lik mirasına sahip çıkmak isteyen Hülya Çıtak, kardeşinden kalan 500 bin dolarlık borç senedinin sahte olduğunu iddia ederek senedin iptal edilmesini istiyor. Çıtak, mahkemeye başvurarak dava açtı ve senedin sahte olduğunu kanıtlayan uzman raporu sunuldu. Davanın karar duruşması 30 Mayıs'ta görülecek.

02.05.2024 10:38
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Hatay'da depremde vefat eden kardeşinden kalan mirasa sahip çıkan Hülya Çıtak, 500 bin dolarlık borç senediyle birlikte konuyu yargıya taşıdı. İddialara göre kardeşinden kalan 300 milyon TL'lik mirasa sahip çıkmak isteyen Çıtak, sahte olduğunu düşündüğü senedin iptal edilmesini istiyor.

Asrın felaketinde yıkıma uğrayan Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin vurduğu Hatay'da her evde deprem acısı var. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan Hülya Çıtak, başka şehirde yaşamasına rağmen deprem acısını yaşayanlardan birisiydi. Çıtak'ın annesi ve 3 erkek kardeşi, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde depreme yakalanarak hayatlarını kaybetti. Depremde ölen ve Çıtak'ın kardeşi olan Abdullah Bayır'ın 300 milyon TL'lik mirası olduğu öğrenildi. Müteahhit olan Bayır'ın 300 milyon TL'lik mirası, deprem sonrası hayatta kalan eşi ve kardeşlerine kaldı. Kardeşinin mirasına sahip çıkan Çıtak, depremin ardından kardeşi tarafından imzalandığı iddia edilen 500 bin dolarlık senet karşısında neye uğradığını şaşırdı. 500 bin dolarlık borç senedin icraya koyulmasıyla Çıtak'ın, bütün mal varlığına ve banka hesaplarına haciz koyuldu. Senetteki imzanın Bayır'a ait olmadığını ve senedin depremin ardından bilinçli olarak düzenlendiğini düşünen Çıtak, üvey kardeşinin çocukları hakkında mahkemeye suç duyurusunda bulunarak dava açtı. Davanın ilk duruşması 28 Mart'ta görülürken, 500 bin dolarlık borç senedindeki imzanın ölen Abdullah Bayır'a ait olmadığı anlaşıldı. 500 bin dolarlık borç senedinin sahte olduğu anlaşılırken karar duruşması 30 Mayıs'ta görülecek.

"500 bin dolarlık borç senedinin sahte olduğuna inandığımız için hukuki işlemlere başladık"

500 bin dolarlık borç senedinin sahte olduğunu ve bu senet nedeniyle mal varlığına haciz koyulduğunu ifade eden Hülya Çıtak, "3 kardeşimin vefat etti ve 9 yeğenim göçük altında kaldılar. Kardeşim Abdullah Bayır müteahhitlik yapıyordu. Kardeşim 4 evladıyla birlikte vefat etti. Kalan 300 milyon TL'lik mirasın farkında değildik. Kardeşimin mal varlığını bilmiyordum. Kardeşimin durumu iyiydi ama mirasını bilmiyordum. Üvey kardeşimin çocukları miras olayını biliyorlardı. Üvey kardeşimin çocukları, diğer kardeşlerimi korkutarak reddi mirasa zorladılar. Öyle olunca bizde neden böyle yapılıyor dedik. Biz acımızı ve üzüntümüzü yaşamadan kapımıza 500 bin dolarlık borç senedi geldi. Eşimle birlikte borç senedini gördüğümüzde sahte olduğunu anladık. Kardeşlerim senedi gördüklerinde inanıp reddi miras yaptılar. Avukatımıza gidip senedin sahte olduğunu anladıktan sonra hukuki işlemlere başladık. Acımızı yaşamadan ve hazmedemeden miras derdine düştüler. Bankadaki hesaplarıma ne var ne yok haciz koydular. Ben 13 can kaybettim, her şey para değil, biraz vicdan gerekiyor" dedi.

"Uzman raporunda 500 bin dolarlık borç senetteki imzanın sahte olduğu tespit edildi"

Bir sonraki duruşmanın 30 Mayıs'a ertelendiğini söyleyen Avukat Mustafa Demir, "Bizim mahkeme dosyamızda celp edilmiş uzman raporu var. Uzman raporunda takibi olan 500 bin dolarlık borç senetteki imzanın Abdullah Bayır'a ait olmadığı tespit edilmişti. Raporlardaki değerlendirme ve incelemelerdeki eksiklikler gözeterek mahkeme dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verdi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Deprem, Miras, Hatay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da depremde vefat eden kardeşinden kalan mirasa sahip çıkan Hülya Çıtak, sahte olduğunu düşündüğü borç senedini yargıya taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da depremde vefat eden kardeşinden kalan mirasa sahip çıkan Hülya Çıtak, sahte olduğunu düşündüğü borç senedini yargıya taşıdı - Son Dakika
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