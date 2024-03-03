11 katlı bina saniyeler içinde kağıt gibi yıkıldı - Son Dakika
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11 katlı bina saniyeler içinde kağıt gibi yıkıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde mahkeme süreci tamamlanan Defne Sitesi'ne ait 11 katlı bina, iş makinasıyla halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı. Görüntülerde, binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar yer alıyor.

03.03.2024 08:40  Güncelleme: 08:43
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6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay Arsuz'da ağır hasarlı 11 katlı binanın halatla çekilerek yıkıldığı anlar kaydedildi. Binanın kısa süre içinde kağıt gibi yıkılışı, depreme dayanıksızlığını bir kez daha ortaya koyarken yıkım çalışması sırasında bir olumsuzluk yaşanmadı.

HALATLA ÇEKİLEREK YIKILDI

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan Defne Sitesi'ne ait 11 katlı bina, iş makinasıyla halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı.

Devasa binanın halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar yer alıyor. 11 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

11 katlı bina saniyeler içinde kağıt gibi yıkıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 11 katlı bina saniyeler içinde kağıt gibi yıkıldı - Son Dakika

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