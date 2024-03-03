6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay Arsuz'da ağır hasarlı 11 katlı binanın halatla çekilerek yıkıldığı anlar kaydedildi. Binanın kısa süre içinde kağıt gibi yıkılışı, depreme dayanıksızlığını bir kez daha ortaya koyarken yıkım çalışması sırasında bir olumsuzluk yaşanmadı.
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan Defne Sitesi'ne ait 11 katlı bina, iş makinasıyla halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı.
Devasa binanın halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar yer alıyor. 11 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 11 katlı bina saniyeler içinde kağıt gibi yıkıldı - Son Dakika
Aydın'ın Buharkent ilçesinde anahtarı üzerinde bulunan ve çalınan otomobil, jandarma ekiplerince Denizli'de bulundu. İncelemeler sonucunda hırsızlık olayının şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs, çalıntı araç ile birlikte yakalandı ve tutuklandı. Çalıntı araç ise sahibine teslim edildi.
Aydın ve çevresinde hizmet veren A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Demirbilek, çalışanlara ait özel bilgi ve belgelerin gayri yasal olarak paylaşılmasının hem çalışan hem de iş yeri sahipleri için ciddi sıkıntı olduğunu belirtti. Dolandırıcılık olaylarının artmasıyla birlikte işyerlerinde paylaşılan evrakların kötü niyetli kişilerin eline geçmesi sonucu dolandırıcılık olaylarının yaşandığını vurgulayan Demirbilek, çalışanların bilgilerinin korunmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Çalışanların özel bilgilerini yasa dışı şekilde paylaşan iş yeri yetkililerinin Türk Ceza Kanunu'na göre hapis cezasıyla yargılandığını da belirtti.
Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolü ve asayiş uygulamalarında 208 bin 370 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Aranan 367 kişi yakalanırken, 24'ü tutuklandı. Ayrıca, 79 bin 659 araç sorgulandı ve 15 araç yakalandı. Uygulamaların devam edeceği bildirildi.
Antakya ilçesinde yaşayan fırıncı Hilmi Kara'nın hasarlı binadan çıkartmak istediği fırın, vinçle taşındığı esnada yere çakılarak kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı. Fırın, 150 bin TL değerindeydi ve yerine 130 bin TL değerinde yeni bir fırın alınacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür devam eden aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'ÇEMBER-13' Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör, kaçakçılık ve organize suçlar gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslar adalete teslim edildi.
Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde bir asker eğlencesinin ardından iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Zengin tabancayla vurularak hayatını kaybederken, Mustafa Açıkgöz ise başına aldığı darbeyle yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan tadilat nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi olan Recep Can Ö, polis tarafından yakalandı. Özgürce saklanmak için mağara ve boş arazilere gizlendiğini söyleyen şüpheli, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada takla atan hafif ticari araç 50 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada, takla atan hafif ticari araç 50 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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