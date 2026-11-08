Hatay'da havai fişek atan sürücüye sanal devriyede 271 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Hatay'da havai fişek atan sürücüye sanal devriyede 271 bin TL ceza kesildi

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Hatay\'da havai fişek atan sürücüye sanal devriyede 271 bin TL ceza kesildi
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Hatay\'da havai fişek atan sürücüye sanal devriyede 271 bin TL ceza kesildi
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Hatay'da motosikletiyle havai fişek atıp akrobatik hareketler yapan sürücüye 271 bin TL idari para cezası uygulandı. Sanal devriyede tespit edilen sürücü hakkında TCK'nın 179. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

Hatay'da seyir halindeyken motosikletiyle havai fişek atan ve akrobatik hareketler yaparak trafik kurallarını hiçe sayan sürücüye 271 bin TL cezai işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformlarına görüntü çekmek uğruna trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere yönelik sanal devriyeler sürüyor. Polis ekiplerinin sanal devriyesi esnasında; trafikte seyir halindeyken plakasız motosiklet üzerinden havai fişek patlatıldığı ve akrobatik hareketler yapıldığı görülen görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde, görüntülerdeki şahsın M.Y.A. olduğu tespit edildi. Şahsa, ilgili trafik mevzuatı kapsamında toplam 271 bin TL idari para cezası uygulandı, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan TCK. 179. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilGüncelHatayTckSon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da havai fişek atan sürücüye sanal devriyede 271 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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