Hatay'da iki gencin cansız bedeni bulundu

16.10.2025 19:35
4 gündür kayıp olan Kerem Güney ve Adnan Demircan'ın cansız bedenleri motosikletle menfeze uçarak bulundu.

Hatay'da 4 gündür kendilerinden haber alınamayan 16 yaşındaki Kerem Güney ve 22 yaşındaki Adnan Demircan'ın cansız bedeni motosikletle menfeze uçmuş halde bulundu. Evladının cansız bedeni bulunmadan önce gözyaşları arasına evladına seslenen baba Hüseyin Güney, "Oğlum eğer bizi duyuyorsan, lütfen çık gel" dedi.

GENÇLERİN CANSIZ BEDENLERİ 4 GÜN SONRA BULUNDU

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde 16 yaşındaki Kerem Güney ve 22 yaşındaki Adnan Demircan'dan 4 gündür haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekiplerinin hummalı çalışması sonrası kayıp 2 gencin cansız bedenlerine Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde ulaşıldı.

MOTOSİKLETLE MENFEZE UÇMUŞLAR

İlk belirlemelere göre; motosiklette seyreden 2 arkadaşın 31 VE 334 plakalı motosikletle direğe çarptıktan sonra menfeze uçtukları belirlendi. Kerem Güney ve Adnan Demircan'ın cenazeleri, incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"BENDEN HABERSİZ HİÇBİR YERE GİTMEZDİ"

Evladının kazada can verdiğinden habersiz halde evladına seslenen baba Hüseyin Güney, "Ayın on üçüncü gününden beri dördüncü gün bugün. Hiçbir haber yok, hiçbir iz yok. Kerem Güney ve arkadaşı Adnan Demircan o günden beri kayıp. Mahallede oldukları söylendi ama gece saat 23.00'ten sonra kendilerinden haber alınamadı. Kimliği, telefonu ve motoru yanında kalmış. Sadece evden az miktarda para almış. Benden habersiz hiçbir yere gitmezdi, mutlaka konum atar ya da haber verirdi. Böyle bir şey ilk defa oluyor. Mahallede görüldükleri söylendi ama gelen ihbarlar asılsız çıkıyor. Yaylada, Dörtyol'da, Arsuz'da görüldükleri yönünde bilgiler geliyor ama gittiğimizde hiçbirine rastlayamıyoruz. Eşim üç gündür hiçbir şey yemedi, uykusuzuz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Oğlum eğer bizi duyuyorsan, lütfen çık gel" dedi.

Kaynak: İHA

