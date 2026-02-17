Hatay\'da sahte reçete çetesi çökertildi

Hatay'da bir doktorun bilgisi dışında adına reçete yazıldığını ihbar etmesi üzerine, sahte reçete çetesi çökertildi. Şahısların bin 327 usulsüz reçete yazdığı tespit edilirken, 2 hastane çalışanı olmak üzere toplamda 7 kişi gözaltına alındı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde görevli doktorun bilgisi dışında reçete yazıldığı ihbar ve şikayeti üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.

REÇETELERİN TOPLAM TUTARI 2 MİLYON TL

Yürütülen soruşturmalar kapsamında; başsavcılık koordinesinde Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince 'sahte reçete' çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda; 2 hastane çalışanının doktorun bilgisi dışında reçete yazdığı tespit edildi ve tüm veriler incelendiğinde toplam bin 327 adet usulüz reçete yazıldığı, reçetelerin toplam tutarının 2 milyon 665 bin 767 TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili, 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi eczacı, 3 eczane çalışanı olmak üzere 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.