Hatay'da silahlı saldırı sonucu öldürülen imamın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Hatay'da silahlı saldırı sonucu öldürülen imamın cenazesi toprağa verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde görevli olan 40 yaşındaki imam Hasan İnci, komşusu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. İnci'nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak Nihal Atakaş Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazında imamın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

26.04.2024 19:08
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Hatay'da silahlı saldırı sonucu öldürülen imamın cenazesi toprağa verildi

HATAY - Hatay'da komşusu tarafından öldürülen imam kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesinde yaşanan olayda 40 yaşındaki Hasan İnci, görevli olduğu Çamlık camine sabah namazı için gittiği sırada komşusu tarafından av tüfeğiyle baş kısmından vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından imamın karşı komşusu polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı İnci'nin cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Nihal Atakaş Cami'ye getirildi. Burada ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazı sonrası imamın cenazesi, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazında imamın yakınları zor anlar yaşadılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da silahlı saldırı sonucu öldürülen imamın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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