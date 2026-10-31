Hatay Dörtyol'da tren çarpması sonucu ölen 45 yaşındaki kadın defnedildi. - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da tren çarpması sonucu ölen 45 yaşındaki kadın defnedildi.

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Hatay Dörtyol\'da tren çarpması sonucu ölen 45 yaşındaki kadın defnedildi.
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Hatay Dörtyol\'da tren çarpması sonucu ölen 45 yaşındaki kadın defnedildi.
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Hatay Dörtyol'da hemzemin geçitte otomobile tren çarpması sonucu hayatını kaybeden 45 yaşındaki kadın, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada yaralanan 21 yaşındaki çocuğunun İskenderun Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hatay'da hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile trenin çarpmasıyla yaşanan kazada vefat eden 45 yaşındaki kadın kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Hülya Baysal'ın kazada yaralanan 21 yaşındaki çocuğunun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Dr. Yaşar Sokağı'nda hemzemin geçitten geçmek isteyen 31 BBA plakalı otomobille, tren çarpmıştı. Kazada, 45 yaşındaki Hülya Baysal vefat ederken, 21 yaşındaki Orhan Baysal yaralandı. Vefat eden anne Baysal için Payas Asri Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Baysal, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan 21 yaşındaki Orhan Baysal'ın İskenderun Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaDörtyolGüncelHataySon Dakika

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