Hatay Samandağ'da beton yüklü mikser yamaçtan düştü, sürücü yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay Samandağ'da beton yüklü mikser yamaçtan düştü, sürücü yaralı kurtarıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi'nde beton yüklü mikser yamaçtan düşerek trafik kazasına neden oldu ve sürücü yaralandı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edilip hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde beton yüklü mikserin yamaçtan düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Karaçay Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Yaralanan sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, yaralı vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
SamandağOtomobil3. SayfaKaraçayTrafikGüncelHataySon Dakika

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