Hatay Samandağ\'da motosiklet tır dorsesine çarptı, sürücü öldü, 2 çocuk yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet, sola manevra yapan tırın dorsesine çarptı. Tıra çarpan motosiklet sürücüsü ölürken 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi Favar çevreyolu kavşağında meydana geldi. Favar kavşağından sola manevra yapan M.Y. idaresinde 06 ENT 519 plakalı tırın dorsesine, 16 yaşındaki Emir Sinan Hüzmeli yönetimindeki 31 AZB 680 plakalı motosiklet çarptı. Tırın dorsesine çarpan motosikletteki 1'i ağır yaralı 3 çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emir Sinan Hüzmeli (16), A.H.(14) ve H.H.(18) Samandağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Emir Sinan, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.