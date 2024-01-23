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Hayatını kaybeden Filistinli hasta Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden Filistinli hasta Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda tedaviden mahrum kalarak Türkiye'ye getirilen kanser hastası Riyad Mahmoud Abuhilal (67), Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Abuhilal'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Hayatını kaybeden Filistinli hasta Ankara\'da son yolculuğuna uğurlandı
23.01.2024 - 22:57,
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Hayatını kaybeden Filistinli hasta Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda tedaviden mahrum kalarak Türkiye'ye getirilen kanser hastası Riyad Mahmoud Abuhilal (67), hayatını kaybetti. Abuhilal, Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve sağlık hizmeti alamayan 368 Filistinli, Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmişti. Tedavi altına alınan hastalardan biri olan Riyad Mahmoud Abuhilal, Bilkent Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Abuhilal'in cenazesi Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne getirildi. Cenaze, Hacı Bayramı Veli Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı. Abuhilal'in cenazesi ise Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek

Öte yandan cenaze namazına Cumhur İttifakının Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok da katıldı. Altınok, cenaze namazının ardından esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hayatını kaybeden Filistinli hasta Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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