Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Antalya\'ya Gönderildi

3.Sayfa

Palandöken\'de çığ böyle geldi! Görüntüler dehşete düşürdü

Hırsızın ne çaldığına inanamayacaksınız

TSK için skandal benzetme yapan Özlem Gürses\'in ilk ifadesi

112 ihbarları için yeni sistem

Saldırganın hesabında Türkiye\'yi de hedef alan paylaşım

Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar

Ayrılık soruna çok sert yanıt verdi

Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Antalya'ya gönderildi

MUĞLA - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan helikopter kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişinin cenazesi işlemlerinin ardından Antalya'ya gönderildi.

Muğla'da sabah saatlerinde meydana gelen ambulans helikopter kazasında hayatlarını kaybeden, Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan'ın cenazeleri olay yeri incelemesinin ardından Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanarak, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yaptığı duanın ardından Antalya'ya gönderilmek üzere yola çıktı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin yarın Antalya'da saat 11.00'de yapılacak olan cenaze töreninin ardından memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.