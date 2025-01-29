Hindistan\'da Festivalde İzdiham: 30 Ölü

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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Prayagraj kentinde en büyük Hindu festivallerinden olan ve 12 yılda bir düzenlenen Maha Kumbh Festivalinde izdiham yaşandı.

30 ÖLÜ, 60 YARALI

Ganj Nehri kıyısında düzenlenen festivalde yerel saatle 02.30'da nehirde yıkanma ritüeli sırasında çıkan izdihamda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.

CANSIZ BEDENLER GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Olay yerine gelen ekipler cansız bedenleri ve yaralıları bölgeden güçlükle çıkarırken, çok sayıda eşya ve kıyafetin etrafa saçıldığı görüldü. İzdihamın nasıl gerçekleştiği açıklanmazken, güvenlik güçlerinin kalabalığı yönetmekte zorluk yaşadığı belirtildi.

BAŞBAKAN MODİ'DEN BAŞSAĞLIĞI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada, olayın son derece üzücü olduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

1954'DE YAŞANAN İZDİHAMDA 400'DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Hindistan'da 1954'de aynı festivalde yaşanan izdihamda 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.