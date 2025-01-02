Hırsızlık yaparken yakalandı, dayak yiyince şikayetçi oldu - Son Dakika
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Hırsızlık yaparken yakalandı, dayak yiyince şikayetçi oldu

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Kağıthane'de yılbaşı gecesi park halindeki motosikleti çalmaya çalışan bir şüpheli, motosiklet sahibi ve arkadaşı tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelisi, tekme ve yumrukla darbedildi. Motosikletin sahibi şüpheliden şikayetçi olmazken şüpheli, kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.

02.01.2025 12:06  Güncelleme: 12:10
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 1 Ocak saat 05.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Efe A. (22) ile arkadaşı Efe B. (21) yeni yılı kutlamak için ofiste bir araya geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir şüpheli ofisin önünde park halinde bulunan motosikletin yanına geldi. Cebinden anahtar çıkaran şüpheli, motosikleti çalıştırmaya çalıştı.

Hırsızlık yaparken yakalandı, dayak yiyince şikayetçi oldu

MOTOSİKLETİ ÇALMAYA ÇALIŞAN KİŞİYİ DARBETTİLER

Efe A. ve Efe B. güvenlik kameralarından durumu fark etti. Hemen dışarı çıkan iki arkadaş, şüpheliyi darbetmeye başladı. Efe A. ile Efe B. hırsızlık şüphelisini yerde tekmeledi. Yaşanan darp anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızlık yaparken yakalandı, dayak yiyince şikayetçi oldu

KENDİSİNİ DARBEDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Engin Y'nin (27) benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sahibi Efe A, şüpheliden şikayetçi olmazken, şüpheli Engin Y, darp raporu alarak kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine iki arkadaş, ifadelerinin alınmasının ardından haklarında "Kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Efe A. ile Efe B. savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Hırsızlık yaparken yakalandı, dayak yiyince şikayetçi oldu

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık yaparken yakalandı, dayak yiyince şikayetçi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hasan Koca:
    Yavuz hırsızı ev sahibini bastırır... 75 1 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Ellerine sağlık az bile yapmışlar memlekette kanun yok ki bunlar gibi yakaladığında cezayı kendin keseceksin 58 3 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    hırsız biliyor polis yakalasa 2 saat sonra çıkacak 48 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Keşke dayaktan sonra polis cagirsay dılar. Şimdi görüntü yok şahit yok yoldan geçerken beni dövdüler derse uğraş artık ispat için 11 11 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Videoyu neden ile izledin sen 2 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    adalet hırsızın dayanağı olmuş 2 0 Yanıtla
  • Coronaci :
    Tahrik var ben olsam hirsizdan sikayetci olurdum 0 0 Yanıtla
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