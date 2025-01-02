Hırsızlık yaparken yakalandı, dayak yiyince şikayetçi oldu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 1 Ocak saat 05.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Efe A. (22) ile arkadaşı Efe B. (21) yeni yılı kutlamak için ofiste bir araya geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir şüpheli ofisin önünde park halinde bulunan motosikletin yanına geldi. Cebinden anahtar çıkaran şüpheli, motosikleti çalıştırmaya çalıştı.
Efe A. ve Efe B. güvenlik kameralarından durumu fark etti. Hemen dışarı çıkan iki arkadaş, şüpheliyi darbetmeye başladı. Efe A. ile Efe B. hırsızlık şüphelisini yerde tekmeledi. Yaşanan darp anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Engin Y'nin (27) benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sahibi Efe A, şüpheliden şikayetçi olmazken, şüpheli Engin Y, darp raporu alarak kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine iki arkadaş, ifadelerinin alınmasının ardından haklarında "Kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Efe A. ile Efe B. savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.
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