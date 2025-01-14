Hisse Dolandırıcılığı Mağdurlarından Bankaya Ek Süre Talebi

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Hisse dolandırıcılığı mağdurları, mallarının devredildiği bankadan ek süre talep etti

ANKARA - Ankara'da üye oldukları kooperatifin başkanı tarafından dolandırıldıklarını ileri süren mağdurlar, bankaya devrilen mallarının geri alımı için verilen sürenin uzatılması talebinde bulundu. Arsalarını kurtarmak için kendilerine ait olmayan borcu ödemeyi göze aldıklarını söyleyen mağdurlar yetkililerden yardım istedi.

Ankara'da E.C. isimli kadının, kanuna aykırı olmasına rağmen denetim ve yönetim ekibini akrabalarıyla kurduğu arsa kooperatifi üzerinden 200 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. 92 dönümlük araziye ait 230 parsellik arsa hisselerini birden fazla kişiye satan E.C.'nin bu yöntemle 600'ye yakın satış gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Organize edilen ödül törenleriyle kendisini güvenilir biriymiş gibi göstermeye çalışan E.C.'nin beraberindeki kişilerle birlikte hisse sahiplerinin kaşe ve imzalarını taklit ettiği ve bu yöntemle satış sözleşmeleri tekrar üzerine aldığı iddia edildi. E.C.'nin son olarak ise bir kamu bankasındaki üst düzey yetkili tanıdığı aracılığıyla borçlarına karşılık hisselerini bankaya devrettiği, imzalanan geri alım sözleşmesinin ise bugün sona ereceği belirtildi.

Borcu ödemek için bankadan ek süre talep ettiler

Geri alım süresinin bugün sona ereceğini ve yaklaşık 14 milyon liralık borcun olduğunu belirten arsa mağdurları ise bir araya gelerek borcu kapatmak istediklerini söyledi. Mallarını tekrar kazanmak için başkasına ait borcu dahi ödemeyi göze aldıklarını aktaran mağdurlar, durumdan geç haberleri olduklarını ve bu yüzden dolayı parayı toplayamadıklarını ifade etti. Bankadan geri alım sözleşme tarihinin uzatılmasını talep eden mağdurlar, hukuk mücadeleleri ise sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

"Banka ödeme süresini uzatmazsa, geri alım sözleşmemiş bitmiş olacak"

Olayla ilgili konuşan davanın Avukatı Beyza Kılıçarslan "Üyeler, kooperatif başkanının şahsi borcunu ödemek için burada toplandılar. Banka süre uzatımı vermiyor. Bu ay genel kurulumuz toplanacak. Bankadan beklemeleri talep ettik. Olumlu ya da olumsuz bir cevap almadık. Kooperatif başkanı da kayıp olduğu için gelip de bir imza atamaya bile aciz durumda. Bir an evvel tutuklanması gerekiyor. Üyeler arsalarını kaybetmemek için borcu ödemeye hazır. Kendi ceplerinden ödemeyi bugün tamamlamaya çalışıyorlar. Ödeme tamamlanmazsa ve banka ödeme süresini uzatmazsa, geri alım sözleşmemiş bitmiş olacak. Biz sadece kooperatif başkanın borcun ödendiğine dair imza vermesini istiyoruz. Borcun bir kısmı ödendi. Sürecin takipçisiyiz. Tedbir karar devam ettikçe bu mal satılamayacak. Biz de satılmaması için hem borcu ödüyoruz hem de hem de dava yollarına başvuruyoruz. Kooperatif bu ay yeniden inşa edilecek ve eski yönetim feshedilecek" dedi.

"Durumdan çok kısa bir süre önce haberimiz oldu"

Mağdurlardan Ahmet Tolga Sargın, "Kooperatif başkanı, birden fazla kişiye aynı hisseyi satarak ve kendi borcunu ödemeyerek bizleri mağdur etti. Bizim durumdan çok kısa bir süre önce haberimiz oldu. Tapuların bankaya geçtiğini öğrendik. Yetkililerle irtibata geçtik. Kendileri de borcun son ödeme gününün bugün olduğunu belirtti. Bizde mağdurlar olarak toplandık ve borcun bize ait olmaması rağmen yaklaşık yüzde 40'ını ödemeye razı olduk. Son ödeme gününden dolayı mağduruz. Yüzden fazla mağdur olduğu için de toplanmamız uzun sürdü. Elimizden geldiği kadarki kısmı topladık ve ödemeye çalışıyoruz. Yetkililerden de bu konuda bizlere esneklik tanımalarını rica ediyoruz. İnsanlar daha fazla mağdur olmamak için kooperatif başkanının da usulsüz işlemlerinin de bedellerini ödüyor. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Toplam borç 14 milyon civarında. 4 milyon liralık kısmını ödemeyi planlıyoruz. Şu ana kadar da 1 milyon liradan fazla kısmı ödendi" ifadelerini kullandı.