Husumetli Aileler Arasında Kavga: 9 Yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma; taş, sopa ve silahların da kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede her iki taraftan toplam 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alarak tarafları ayırdı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslarla Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayların yeniden tırmanmaması adına köyde güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.