Husumetli Aileler Arasında Kavga: 9 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Husumetli Aileler Arasında Kavga: 9 Yaralı

Husumetli Aileler Arasında Kavga: 9 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde husumetli iki aile arasında  çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada 9 kişi yaralandı. 

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma; taş, sopa ve silahların da kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede her iki taraftan toplam 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alarak tarafları ayırdı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslarla Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayların yeniden tırmanmaması adına köyde güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Karlıova, Bingöl, Kavga, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli Aileler Arasında Kavga: 9 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
M çiçeği virüsü Madagaskar’da 3 binden fazla kişiye bulaştı M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı
LeBron James coşkusu Pennsylvania’yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti
İmamoğlu, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı mı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklama İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent’in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han’ı görevden aldı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han'ı görevden aldı
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e tebrik telefonu: CHP’den istifa edecek mi Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi?

19:51
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kamera yansıdı
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kamera yansıdı
19:26
Bursa’da köprülü kavşakta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bursa’da köprülü kavşakta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
19:14
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
18:32
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
16:30
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan’ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 20:18:14. #7.12#
SON DAKİKA: Husumetli Aileler Arasında Kavga: 9 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.