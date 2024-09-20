Cemaatine sohbet veren hocadan akıl almaz cennet tanımı - Son Dakika
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Cemaatine sohbet veren hocadan akıl almaz cennet tanımı

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Son dönemde din istismarcılarının sayısının artmasıyla birlikte sosyal medyada yayımlanan skandal içerikler dikkat çekiyor. Son olarak, Suriyeli olduğu iddia edilen ve isminin Muhammed Bütün olduğu öğrenilen şahıs, akıl almaz açıklamalarda bulundu. Bütün, cemaatine cennette 4 milyon 900 bin hurinin beklediğini iddia etti. Ayrıca, daha önce Kur'an kursu ve tekke açmak için 1000 TL'lik bir yardım kampanyası başlattığı öğrenildi.

20.09.2024 14:23  Güncelleme: 15:05
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Son dönemlerde din üzerinden birçok kişiyi kandıran ve yanlış vaatlerde bulunan hocaların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolarla kullanıcıları etkileyen sahte hocalar, toplum için büyük bir tehlike oluşturuyor.

CENNETİ CİNSELLİK ÜZERİNDEN PAZARLADI

Sahte hoca furyasına gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Son olarak isminin Muhammed Bütün olduğu öğrenilen şahıs, akılalmaz açıklamalarda bulundu. Cemaatine sohbet veren Bütün, cenneti cinsellikle pazarlamaya çalıştı. Cennete gelecek hurilere dikkat çeken Bütün, "Her köşkün 70.000 odası olacak, ama böyle 3 artı bir değil, 70.000 odası olacak. Her odada da aynı şekilde 70.000 çadır var. Her çadırın içinde de bir huri var, hepsi de seni bekliyor. 4 milyon 900 bin huri." açıklamalarını dinleyenler kulaklarına inanamadı.

DAHA ÖNCE DE DİN ÜZERİNDEN PARA TOPLAMIŞ

Skandal açıklamalarda bulunan ve Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın, geçtiğimiz günlerde Kur'an kursu ve tekke olarak faaliyet gösterecek bir medrese için 'hisse bedelini' 1000 TL olarak belirleyerek yardım kampanyası başlattığı ortaya çıktı.

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Son Dakika 3.Sayfa Cemaatine sohbet veren hocadan akıl almaz cennet tanımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erol MARASLI:
    Buna inanda binlerce sözde müslüman var.müslümanlık bumu 8 0 Yanıtla
  • Yalçın Koçyiğit:
    Senin sakalındaki her kıl sayısı kadar senin taaaaa......... 1 0 Yanıtla
  • Musa AKBAŞ:
    Yüzünde nur yok meymenetsizin 0 0 Yanıtla
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